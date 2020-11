Peggior provincia per la sicurezza, Rimini bocciata da Italia Oggi

Come ogni anno torna la classifica di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle province italiane. Quest'anno l'analisi ha tenuto conto della pandemia con i territori più colpiti dalla prima ondata che perdono più posizioni. Al vertice della lista c'è Pordenone, che risulta essere la città migliore dove poter vivere, mentre Rimini si aggiudica per il terzo anno di fila l'ultimo posto per quanto riguarda la sicureza. Nonostante il poco invidiabile piazzamento, il capoluogo romagnolo conferma la sua attrattività per il tempo libero e il divertimento che la portano al secondo posto in Italia piazzandosi subito dietro a Siena. Buoni i risultati per il capitolo "Affari e lavoro" con Rimini che si aggiudica la sesta posizione.