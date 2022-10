Pennabilli, 100mila euro per la la messa in sicurezza della rete viaria comunale

Il Comune di Pennabilli ha ottenuto un nuovo finanziamento a 100mila euro per la messa in sicurezza della rete viaria comunale. Tale contributo, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato concesso dal Ministero dell’Interno. Il Sindaco Mauro Giannini sottolinea "che questo contributo si unisce ai tre finanziamenti già ottenuti nel 2022 dalla sua Amministrazione, sempre inerenti alla manutenzione stradale; uno di 30.000 € concesso dalla Provincia di Rimini (lavori già ultimati), uno di 50.000 € concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico (lavori già ultimati) e uno di 1.000.000 di € concesso dal Ministero dell’Interno (lavori in corso d’opera). "