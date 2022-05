Pennabilli, inaugurata la nuova scuola materna: "Sembrava una missione impossibile fare tutto in 3 mesi"

Sabato è stata inaugurata la nuova scuola materna di Pennabilli. Presenti all’evento l’Amministrazione Comunale di Pennabilli, i Sindaci di Sant’Agata Feltria e Maiolo, il Presidente del Parco Interregionale “Sasso Simone e Simoncello”, i Dirigenti e il personale docenti e non docenti dell’Istituto Comprensivo di Pennabilli, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri e Carabinieri Forestali di Pennabilli, la Polizia Locale, i genitori e gli alunni frequentanti la Scuola Materna.

I lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli ambienti adibiti ad uso didattico, a costo zero per il Comune, sono stati resi possibili grazie a un contributo di 200 mila euro ottenuto dal Ministero dell’Istruzione. Il sindaco Mauro Giannini: “Sembrava una missione impossibile redigere un progetto e concludere i lavori tutto in tre mesi, pena la revoca del contributo. Con coraggio ci abbiamo creduto e grazie ai nostri tecnici e alla ditta appaltatrice, abbiamo portato a termine i lavori”.