A Pennabilli si possono ospitare i profughi, retromarcia del sindaco tra le proteste: "Un brutto episodio"

Alla fine un emendamento ha modificato il tanto discusso ordine del giorno che molto scalpore ha generato all’interno della comunità di Pennabilli e non solo. Il documento recitava così: “Disapprovazione all’accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel Comune di Pennabilli”. Il sindaco Mauro Giannini, già molte volte finito al centro della polemica per le sue iniziative, alla fine ha fatto retromarcia e tra le proteste è passato un emendamento in cui si approva l’accoglienza dei profughi a "chiunque cittadino voglia farlo in coabitazione” e “favorendo l’integrazione sociale dei migranti”.

Prima e durante la seduta non sono mancate le proteste. Dopo che anche il Partito Democratico aveva preparato un volantino in cui spiegava che occorreva partecipare al consiglio comunale per esprimere “dissenso” di fronte alle iniziative del primo cittadino. Il sindaco è stato nel corso della seduta più volte fischiato. Molti anche i cartelli esposti sia all’interno sia all’esterno del municipio. Anche se Giannini durante la seduta ha sottolineato e ribadito “di non essere razzista”.

A consiglio comunale concluso questo il commento di Fortunato Stramandinoli, segretario provinciale Sinistra Italiana Rimini: “Abbiamo ascoltato tutta la peggior retorica possibile e immaginabile propria delle destre, dei nuovi fascisti, di un livello culturale vergognoso e inaccettabile. Sembrava davvero di stare in un’altra epoca. Tra l’altro, la giustificazione che è andata per la maggiore per questa “disapprovazione” era quella che “a Pennabilli non ci sono servizi”, che vuol dire: questa maggioranza non fa assolutamente nulla per il paese, non crea servizi per i cittadini”.

“In un solo colpo sindaco e maggioranza ammettono la loro incompetenza e la loro disumanità – prosegue la nota -. E’ davvero questo ciò che merita Pennabilli? Non è accettabile che un qualsiasi paese sia ostaggio di certa gente; si dirà che questo sindaco è stato votato con più del 60%, vero, ma quel 60% dei cittadini che hanno votato questa maggioranza sono davvero convinti di voler vivere in un paese senza servizi adeguati, senza una visione strategica, senza una prospettiva, senza nulla, se non qualche rattoppo alle strade e cose simili?”.