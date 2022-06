Per evitare un ramo cade con la moto da enduro, per soccorrere il ferito arriva l'elicottero

Nella mattinata di sabato 26 giugno i tecnici del Soccorso Alpino, stazione Monte Falco, sono intervenuti per soccorrere un motociclista di enduro. L'uomo (del '58 residente a Rimini) si trovava con amici a compiere un percorso con la moto da in località Filanda di Pennabilli (Rimini) quando per evitare il ramo di un albero è caduto a terra procurandosi un doloroso trauma al bacino.

Sul posto sono intervenuti sia i tecnici del Soccorso Alpino sia l'ambulanza. I soccorritori hanno trasportato l'uomo sulla strada Provinciale dove è intervenuto l’elicottero 118 di Ravenna. Dopo valutazione fatta dall’anestesista il centauro è stato trasportato al Bufalini di Cesena.