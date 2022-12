Pennabilli, ultimati i lavori di sistemazione della frana in località La Gaudia

Sono terminati i lavori di sistemazione della frana in località “La Gaudia” a Pennabilli. L’intervento, segnalato e richiesto dall’Amministrazione Comunale di Pennabilli, è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 200.000 euro. L’intervento, comprensivo di Progettazione e Direzione Lavori, è stato effettuato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Rimini, mentre i lavori sono eseguiti dall’impresa S.E.L., Società Edile Leontina snc di San Leo.

Il Sindaco Mauro Giannini porge un sincero ringraziamento all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Rimini "per la sensibilità mostrata alle problematiche del nostro territorio comunale. Un altro intervento, tra i tanti programmati, per migliorare la sicurezza del nostro territorio comunale. Lavoro eseguito a costo zero per il comune".