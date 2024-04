Pennabilli terra dei vampiri, l'associazione: "Non siamo esaltati o malati, abbiamo il diritto di riunirci"

A Pennabilli si alimenta il dibattito legato ai vampiri. In città trova infatti sede l'Associazione Nazionale Darkblood Italy Vampyres. L'annuncio con la nascita di questa nuova realtà è stato dato durante gli scorsi giorni, quando i promotori attraverso un comunicato hanno spiegato di essere "la più grande associazione italiana di Real Vampires sui social e sul territorio nazionale, un'organizzazione legalmente costituita, con statuto depositato presso l'Agenzia delle Entrate". Non sono mancate le reazioni, a partire da quella di Renzo Baldoni, direttore di Mateureka, museo del Calcolo e del Museo di Informatica di Pennabilli. Il direttore ha scritto di una situazione in cui viene utilizzato il nome di Pennabilli "per le farneticazioni più strampalate e non solo avvilente ma profondamente ingiusto".

Il dibattito

Ma alla fine l'intervento ha finito per diventare un boomerang. Con i vampiri che spiegano la loro posizione e chiedono il diritto di associarsi in conformità con le leggi. A spiegare la posizione dell'associazione è Jacob Demetri, presidente Nazionale Darkblood Italy Vampyres. "In risposta alla recente lettera pubblicata sulla vostra testata da Renzo Baldoni, desidero chiarire alcune questioni riguardanti l'Associazione Nazionale Darkblood Italy Vampyres. In Italia, ogni cittadino ha il diritto garantito dalla Costituzione di riunirsi liberamente in associazioni e svolgere attività sociali in qualsiasi località, compresa Pennabilli. Come presidente nazionale dell'associazione, ribadisco che siamo liberi cittadini e abbiamo il diritto di associarci e operare in conformità con le leggi del nostro Paese. La nostra presenza in questa comunità non è solo legittima, ma è anche sancita dalla nostra Costituzione. Nessuno può negarci il diritto di risiedere e operare nella nostra proprietà di famiglia, che è anche la sede legale (fiscale) dell'associazione".

Secondo il direttore del museo "abbiamo fatto di tutto per rendere Pennabilli la città della poesia e della scienza, ma per rovinare questa immagine basta una persona qualsiasi che con un fratello costituisce addirittura una comunità internazionale con l'obiettivo di dare un luogo ai vampiri". L'associazione risponde e apre il dibattito: "È importante sottolineare che rispettiamo la privacy altrui e non interferiamo con le attività degli altri. Tuttavia, in casa nostra, abbiamo il diritto di condurre le nostre attività sociali nel rispetto della legge. Voglio anche precisare che l'Associazione Darkblood Italy Vampyres è una realtà legale, con uno statuto depositato presso l'Agenzia delle Entrate, e non ha mai richiesto finanziamenti esterni per le proprie attività, né tanto meno ha intenzione di chiedere finanziamenti al comune per le nostre attività. Siamo perfettamente in grado di auto sovvenzionare le nostre attività sociali e ricreative in ogni parte d'Italia".

"Non siamo esaltati o malati mentali"

Jacob Demetri si addentra poi sul mondo del vampirismo e spiega. "Desidero correggere eventuali fraintendimenti riguardo alla nostra natura e ai nostri valori. Essere vampiri non significa essere legati al male o all'illegalità. Al contrario, diversi membri della nostra associazione seguono un cammino spirituale anche all'interno della Chiesa Cattolica, seguiti spiritualmente da prelati cattolici. Esempio di questa comunione la troviamo ad esempio a Bologna e a Milano. Infine invito cortesemente alla lettura dei testi ufficiali di ricerche mediche americane ed europee che evidenziano che i real vampires non sono esaltati, psicopatici o malati mentali, ma persone con una genetica diversa dalle persone comuni, siamo persone con delle “differenze” biologiche, mediche e fisiche che ci diversificano dalle persone comuni e queste sono oggi oggetto di ricerca scientifica. Ci sono testi medici che lo affermano, la stessa Oms sta effettuando ricerche in diverse comunità vampiro americane. Anche in Italia, finalmente, stanno partendo queste ricerche mediche e la nostra comunità vampiro è già stata contattata da alcuni ricercatori medici italiani".

E in conclusione: "Può piacere o meno ma noi real vampires esistiamo, siamo presenti in tutte le regioni con le nostre comunità locali e sempre si tratta di una convivenza pacifica in tutto il tessuto sociale. Ci auguriamo la stessa convivenza pacifica anche nella nostra sede nazionale a Pennabilli".