Pensa di agire indisturbato nel silenzio del coprifuoco, ma in giro c'è praticamente solo lui: arrestato uno spacciatore

Pensava che il buio della notte ed il silenzio del coprifuoco gli avrebbero consentito di muoversi indisturbato e di portare avanti la sua attività di spaccio: ma è andata male ad un albanese di 46 anni residente a Cattolica, già noto alle forze dell'ordine.



Infatti, intorno alle ore 3 una pattuglia della Tenenza di Cattolica, impegnata nel servizio di controllo del territorio, lo ha sorpreso mentre cedeva “al volo” una dose di cocaina ad una donna del luogo. Immediatamente fermati entrambi, la donna è stata sanzionata in via amministrativa per il possesso della modica quantità ad uso personale; per il 46enne invece, è scattata una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire un totale di 50 grammi di coca suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale consueto per il confezionamento. Condotto in caserma e sentito il PM di turno Bertuzzi, l’uomo è stato dichiarato in arresto per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Rimini, dove rimarrà in attesa della convalida del provvedimento precautelare.