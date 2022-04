Pensata e lanciata durante il lockdown, l'azienda leader nella spillatura di bevande compie un anno

“Celli Asset Management” compie un anno di attività. Ed è per questo motivo che il “Gruppo Celli”, fondato a San Giovanni in Marignano (con diverse sedi in Italia e all’estero), e leader, da oltre 40 anni, nella spillatura di bevande (1º in Europa e 3º nel mondo), ha organizzato un party, proprio nella sede della sua ultima creatura, in via Emilia 41, a Rimini, per festeggiare questo importante traguardo. Ha organizzato un party, in occasione della fine di “Food&Beer Attraction”, la fiera che ospita la migliore offerta di birre, bevande, food del panorama nazionale e internazionale.

“Celebriamo un anno di questa azienda Celli Asset Management Italia, che si occupa di distribuire impianti di spillatura d’acqua, birra e altre bevande - spiega Adalberto Pizzi, Ceo di Celli Asset management Italia - 12 mesi di una realtà pensata durante il lockdown, e che oggi è una azienda affermata sul territorio. Devo dire che è molto bello festeggiare questo compleanno con clienti partner e dopo “Food&Beer Attraction”, una fiera che per noi è stata molto importante e, soprattutto, che riapre il mercato italiano e ci fa guardare con rinnovata fiducia al 2022 - sottolinea il Ceo - In Celli Asset Management Italia lavorano ben 72 dipendenti, offriamo servizi di assistenza tecnica ai distributori di impianti e accessori tramite una piattaforma di e- commerce digitale, dove tutti i partner possono collegarsi, vedere il materiale disponibile, operare sul territorio della spillatura, e installare impianti per l’acqua o per la birra sui punti vendita. Serviamo tutto il territorio italiano, siamo presenti in diversi canali sia con i distributori di bevande, sia con l’Horeca, direttamente nei punti vendita con l’acqua, sia nelle famiglie e anche negli uffici”.

“Food&Beer Attraction è, per noi, la nostra “casa” e Celli Asset Management si trova proprio a due passi da questo splendido luogo dove si celebra la spillatura delle bevande - afferma Sadro Pireddu, direttore vendite - Siamo veramente felici di ritornarci dopo due anni con grandissime novità, con partner ritrovati, ma anche con dei partner potenziali che si sono avvicinati alla nostra azienda con grande piacere. Diamo la possibilità, in particolare al mondo dell’Horeca, di avere un supporto importante, e comunicarlo in una sede cosi speciale come questa fiera è veramente una cosa di grandissimo valore”.

Consumi in ripresa: “I consumi fuori casa stanno ripartendo, dopo due anni di pandemia, il consumatore sta riprendendo fiducia, i locali si sono adeguati. Insomma, siamo fiduciosi che tutto possa ritornare alla normalità, con grande prudenza, ma alla normalità”.

“Non sono stati due anni affatto facili, anche se siamo molto contenti che la reazione dell’Ho.re.ca e della ristorazione sia sempre stata molto positiva nei periodi in cui si è potuto lavorare in maniera più libera, soprattutto in estate - continua il Ceo Mauro Gallavotti della Ceo Group - Dal punto di vista industriale non è stata solo la pandemia a creare delle difficoltà, ma anche l’interruzione delle filiere di approvvigionamento e le criticità rilevate sul lato dei componenti, che sono state, per tutte le imprese e le aziende, una grande sfida da affrontare. La ripresa, comunque è evidente, e anche il successo di “Food&Beer Attraction” di questi giorni ne è la prova. Purtroppo, le difficoltà non sono finite, stiamo assistendo tutti ad una crisi generale geopolitica di portata mondiale che, ci auspichiamo, possa rientrare in tempi brevi. Detto questo, il Gruppo Celli, come sempre, non smette di investire - conclude Gallavotti - Questa realtà che abbiamo aperto a Rimini per gestire il mercato italiano ne è stata la conferma un anno fa, e con grande piacere annuncio che, da settimana prossima, aprirà una filiale francese e, nel giro di un paio di mesi, ne apriremo una anche in Spagna, completando così la nostra presenza nel mercato europeo, oltre alle filiali già presenti in Asia, Nord America e America Latina”.