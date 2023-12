Dopo 30 anni di lavoro in pensione Anna Buschini, storica dipendente del comune di Cattolica

Dopo 30 anni di lavoro al servizio di Palazzo Mancini, è arrivato il tempo dei saluti per Anna Buschini, storica dipendente del Comune di Cattolica, passata per vari uffici, da quello dello Stato civile all'Urp ai servizi sociali fino a quello del Personale dove è rimasta per gli ultimi 20 anni.

La sindaca Franca Foronchi, gli assessori e tutti gli ormai ex colleghi l'hanno salutata con un brindisi in sala Giunta. Un momento di festa addolcito dalla torta che Anna Buschini ha fatto preparare per l'occasione con la scritta "Ciao a tutti".

"Il mio "Ciao" è un grazie a tutti voi per questi 30 anni vissuti intensamente - ha detto Anna - ai nuovi arrivati auguro che siano sempre motivati e ai "vecchi" di continuare con lo spirito che avete sempre avuto".

"Ringraziamo la nostra Anna che ha terminato il suo lavoro - ha detto la sindaca Franca Foronchi - ma siamo certi che la vedremo ancora spesso qui a Palazzo Mancini. Grazie per tutto l'impegno che hai dato a questi uffici e alla città. Quando termina un percorso ne comincia sempre un altro e ti auguriamo che sia pieno di soddisfazioni".