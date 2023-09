La pensione può aspettare, il medico di famiglia rinuncia e continuerà a curare i suoi pazienti

Dopo la petizione, a grande acclamazione da parte dei cittadini, il medico di famiglia per il momento rinuncia alla pensione e continuerà a curare i suoi pazienti. Il caso si registra a Riccione. Nella giornata di giovedì (14 settembre) Rita Stentella, Commissaria prefettizia del Comune di Riccione, ha organizzato un incontro con una delegazione dei cittadini firmatari della petizione per la richiesta del mantenimento in servizio del medico Tomelli, alla quale hanno partecipato, per l'Ausl Romagna anche la dottoressa Antonella Dappozzo, direttore U.O. Cure Primarie Rimini - Riccione e il medico Mirco Tamagnini, direttore delle Attività Socio Sanitarie di Ausl Romagna direttore ad interim del Distretto di Rimini, per fare il punto sulla situazione.

A fronte del pensionamento non previsto di un altro medico di famiglia del Comune di Riccione e dell'inserimento del medico neoconvenzionato su tale sede, l'Ausl Romagna ha chiesto al medico Loris Tomelli la disponibilità di rimanere in servizio oltre la data del compimento del 70° anno di età, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa in oggetto, che prevede tale possibilità fino al compimento del 72° anno e comunque fino alla copertura della zona carente a opera di un nuovo medico. Il medico Tomelli alla fine ha accolto la proposta.