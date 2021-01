Pensioni febbraio: pagamento anticipato, il calendario per ritirarle alla Posta

Come già avvenuto a dicembre, l'erogazione viene anticipata per rendere più agevole il ritiro in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Come già avvenuto a dicembre, l’erogazione dei ratei pensionistici sarà anticipata a partire dal 25 gennaio fino al 30 gennaio, al fine di rendere più agevole, nell’attuale contesto di emergenza pandemica, la riscossione per tutti i pensionati. Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione, consentendo l’accesso anche nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

Il pagamento avverrà secondo il calendario stilato in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni: lunedì 25 dalla A alla B, martedì 26 dalla C alla D, mercoledì 27 dalla E alla K, giovedì 28 dalla L alla O, venerdì 29 dalla P alla R e sabato mattina 30 dalla S alla Z. Negli uffici postali aperti cinque giorni alla settimana, il calendario prevede l'erogazione della pensione alle persone con i cognomi dalla A alla C nel primo giorno, nel secondo dalla D alla G, nel terzo dalla H alla M, nel quarto dalla N alla R e nel quinto dalla S alla Z; mentre in quelli aperti quattro giorni alla settimana l'erogazione avverrà ai cognomi dalla A alla C nel primo giorno, dalla D alla K nel secondo, dalla L alla P nel terzo e dalla Q alla Z nel quarto.

In quelli aperti tre giorni alla settimana dalla A alla D nel primo giorno, dalla E alla O nel secondo, dalla P alla Z nel terzo; mentre in quelli aperti solo due giorni dalla A alla K nel primo giorno e dalla L alla Z nel secondo. Per tutti gli Uffici Postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata. La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800.00.33.22.

E' ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali. Nell’interesse dell’intera collettività, infine, nei siti ritenuti più critici in termini di potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori degli Uffici Postali, finalizzati a regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.