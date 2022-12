Dal calendario di Brigitta alle PeperineShow, il Pepenero si prepara a un Natale piccante

Festività natalizie ad alto tasso di seduzione per il Pepenero, il celebre locale riminese, che lancia il suo programma di eventi per dare una nota piccante a chi sceglie la Riviera per trascorrere le vacanze. Le notti del club, aperto tutte le sere a fino all'epifania, iniziano il 23 dicembre con una ghiotta anteprima: la presentazione del calendario di Brigitta con gli scatti firmati dal fotografo Dario Plozzer e realizzati all’interno del locale gemello di Milano che sono una vera e propria opera d’arte, uno stile molto fashion con poca nudità e molto colore. Una serie di foto che celebrano la modella, star della televisione, ex pornostar e attualmente impegnata nel mondo delle produzioni musicali e in manifestazioni contro la violenza sulle donne. Per il Pepenero quello di Brigitta è un grande ritorno dopo che, in passato, la sua presenza nel locale ha rappresentato un grande successo con fans che arrivavano da tutta Italia. Ad anticipare l'arrivo dell'artista, il 22 dicembre, il Red passion party che verrà poi replicato nelle notti del 29 e del 5 gennaio. Il 25 dicembre andrà in scena il christmas party anticipato, la vigilia di Natale, dallo Show time night. Per salutare degnamente la fine del 2022, il 30 dicembre salirà sul palco del Pepenero Martina Smeraldi mentre per la notte di capodanno è in programma un veglione in grande stile. Il 2023 del Pepenero inizia già il primo gennaio con il Pigiamone party. Tutte le sere, comunque, il club sarà aperto con il celebre show delle peperine.