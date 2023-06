Per Bruno Barbieri la struttura riccionese è il “miglior hotel pet friendly della riviera romagnola"

“A Riccione è sempre festa” si è chiusa con questa frase dello chef Bruno Barbieri la terza puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel” che ha visto trionfare Alfredo Monetti con l’Hotel The Box, che si trova nel pieno centro di Riccione.

Il programma di Bruno Barbieri è sbarcato in Romagna, tra Rimini. Bellaria e Riccione, alla scoperta degli hotel pet friendly. Accompagnato da un suo nuovo e fidatissimo amico a quattro zampe: Totò, lo chef stellato ha proclamato come “miglior hotel pet friendly della riviera romagnola” l’Hotel The Box di Alfredo Monetti, proprietario insieme a sua moglie Marianna della struttura.

“Complimenti ad Alfredo e Marianna per aver dimostrato ancora una volta l’eccellenza di questa struttura – ha commentato la sindaca di Riccione Daniela Angelini – Hanno infatti vinto per aver dimostrato come si riesca a conciliare l’accoglienza e l’amore verso i nostri amici a quattro zampe e gli umani. Riccione in generale è una città pet friendly, lo dimostrano le diverse spiagge attrezzate e tanti hotel pronti ad accoglierli. E’ inoltre emersa la simpatia e l’allegria della nostra città”.