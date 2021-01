Per capodanno una notte di clubbing in streaming su Radio Ora

La lunga maratona di capodanno sul web di Radio Ora triplica gli ascolti. Le tredici ore di musica che hanno dato il benvenuto al 2021 sulle frequenze di Radio Officina Rimini Arte - la web Radio del comune di Rimini pensata per mettere in rete musicisti, teatranti, scrittrici, attrici e cantanti riminesi - ha visto collegati nella serata del 31 dicembre 10.500 visitatori, con una media di permanenza sul sito di 35 minuti per un totale di 30.000 pagine visitate. La lunga notte del clubbing, che ha visto alternarsi alla console alcuni dei migliori Dj che hanno fatto la storia dei locali della riviera, come Dj Magi, Davide Love Calò, NicoNote, Ricky Cardelli, Ricky Montanari, Cirillo, Alessio Collina, Carebears, Matteo Gatti, Crimson, Kambo-Funk Rimini e ancora il Morphine, il Bradipop, Velvet club, Gruppo Burde, con uno speciale di mezzanotte dedicato a Thomas Balsamini, dagli archivi ritrovati, da domani sarà disponibile nella sezione ‘podcast’ del sito www.officinariminiarte.it

Il programma di Radio Ora continua: ad aprire il nuovo anno non poteva mancare la grande musica e l’opera di capodanno. Oggi, venerdì 1 gennaio, alle ore 11,00 ‘on air’ un viaggio al centro della musica con Remo Anzovino in concerto, registrato al Teatro Galli di Rimini, a cura della Nuova Ricerca di Rimini. Alle ore 17,00 Concerto lirico di Capodanno con il coro Galli in immagini di repertorio dal Rigoletto e dalla Carmen, tratte dalla tradizionale Opera di Capodanno, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini al teatro Galli. A seguire pagine tratte dal Barbiere di Siviglia, direttore e affabulatore Noris Borgogelli, soprano Giorgia Paci, baritono William Hernandez, ensamble Rimini Classica.

Sabato 2 gennaio, dalle ore 16,00, un’ora in compagnia di Bob Corsi. Dall’autore della selezione di brani che accompagnano la colonna sonora del film Isola delle rose prodotto da Netflix, una playlist d’autore ispirata dalla musica italiana più ricercata. Alle 17,00 Sara Jane Ghiotti in concerto e a seguire dalle 18,30 Alternative Station in concerto. Domenica 3 gennaio alle ore 11,00 Favole al megafono: Teatro Alcantara con la partecipazione di: Teatro Patalò, Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann leggono e suonano fiabe della tradizione. A seguire dalle 11,30 Aldo Maria Zangheri conduce “La Classica ORA”. (appuntamenti settimanali a ripetere) a seguire dalle 17,00 Lorenzo Pagani in concerto. Lunedì 4 gennaio ore 11,00 Poeti tra le fiamme. I grandi russi alla radio. Uno speciale a cura dello scrittore Davide Brullo. Alle ore 16,00 The greatmixtape una winter playlist di musica in tendenza a cura di Claudia Galal. Alle 17,0 Alberto Bastianelli in concerto e a seguire dalle 18,30 K-Rimini crew in concerto. Martedì 5 gennaio Ore 16,00 Rimini Jazz NOW! "il jazz che c'era e che ci sarà" Un programma a cura di Rimini Jazz Club alla scoperta dello scenario jazz di Rimini. A seguire dalle 17,00 Laura Benvenuti in concerto e a seguire dalle 18,30 Riccardo Amadei in concerto.