Per comprare la droga entra con l'auto in zona pedonale: pusher in manette e ritiro della patente all'acquirente

Per acquistare una dose di cocaina si è infilata con la propria auto sul lungomare pedonale di Miramare e, con la sua infrazione, ha fatto arrestare il pusher oltre a farsi ritirare la patente. La surreale vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì quando, in seguito a una serie di accertamenti, agli inquirenti della Mobile era arrivata la soffiata di un individuo che spacciava nella zona. Il personale della Questura di Rimini si è così messo alla ricerca del pusher e, poco dopo, ha individuato quello che è stato poi identificato per un albanese 39enne che si aggirava a piedi fra gli stabilimenti balneari. Mentre lo spacciatore era tenuto d'occhio, nella zona pedonale è arrivata una vettura guidata da una donna che rimanendo nell'abitacolo ha acquistato una dose di neve da 0,37 grammi.

La cessione è però stata interrotta dagli agenti che hanno bloccato sia lo straniero che l'acquirente. Il primo, perquisito, è stato trovato in possesso di 15 dosi, per un peso complessivo di 6,06 grammi, nascoste negli slip che gli sono valse l'arresto. Nel frattempo, invece, all'automobilista è stata sospesa la patente ed è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntrice. Il 39enne, una volta portato negli uffici di piazzale Bornaccini, è risultato essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine oltre ad essere irregolare in Italia. Arrestato, è stato processato per direttissima.