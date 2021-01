Per famiglie, imprese e associazioni sportive pronti 506mila euro

L’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha incontrato le associazioni di categoria per illustrare una serie di misure a favore di famiglie, imprese e associazioni sportive che saranno regolamentate da appositi bandi nei prossimi giorni. Si tratta del pacchetto di aiuti al quale sono destinati i 506 mila euro, derivanti dai fondi riconosciuti ai Comuni della zona rossa e in parte da risorse comunali, già previsti nel bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre. Per il sostegno alla famiglia il pacchetto, di importo complessivo pari a 250 mila euro, si traduce in aiuti per il pagamento delle rette scolastiche, l’acquisto di tablet, contributo per l’affitto e riduzione della Tari, a cui saranno destinati 60.000 mila euro delle risorse. Venticinquemila euro saranno impiegati per il sostegno alle associazioni sportive del territorio, la cui preziosa funzione è stata messa a dura prova dalla situazione che si sta protraendo da diversi mesi. Per le imprese è previsto un contributo per la riduzione della tassa sui rifiuti. L’importo varierà dal 5 al 20 per cento della quota fissa in bolletta e sarà distribuito attraverso apposito bando. Si andrà dal 5 per cento per le attività alimentari al 10 per cento applicato per la ristorazione stagionale, dal 20 per cento previsto per la ristorazione annuale, al 15 per cento degli alberghi e al 20 per cento per le attività di tipo commerciale.

“Abbiamo deciso di utilizzare i fondi riconosciuti per i Comuni della zona rossa destinandoli completamente per forme di aiuto – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – e in aggiunta abbiamo utilizzato risorse del nostro bilancio comunale, perché crediamo sia il modo più corretto di utilizzarle. Vogliamo stare vicini in maniera concreta alle persone, alle associazioni sportive e alle imprese del nostro territorio, in un periodo certamente non facile. Abbiamo scelto in particolar modo di attenuare l’impatto della Tari, con un aiuto sostanzioso che ammonta a oltre 300 mila euro, perché si tratta di una delle tasse più pesanti, che grava su tutti i cittadini e attività. Tale sconto va ad aggiungersi a quello già applicato da Atersir nella bolletta ricevuta recentemente”.