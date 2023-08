Per Ferragosto in campo 100 agenti della Municipale e stop alla vendita di bottiglie in vetro

Saranno circa un centinaio gli agenti della Polizia locale di Rimini che da oggi a domani saranno sul territorio a presidio della città e delle strade in occasione di Ferragosto. Opereranno su quattro turni, spiega il Comune di Rimini in una nota: mattina, pomeriggio, sera e l'intera notte con il servizio 1-7, fino a domenica 20 agosto compreso, impegnando tutti i reparti operativi, i distaccamenti territoriali, le unità cinofile. In sinergia con le Forze dell'ordine, saranno predisposte attività di controllo della sicurezza stradale, di polizia urbana, di contrasto alla vendita abusiva di alcol e all'abusivismo commerciale. Il personale sarà impegnato nelle aree più frequentate e nelle zone di eventi, con particolare attenzione alla zona mare, lungo viali e lungomari, e in spiaggia grazie con i quad e sei street tutor. La musica è una delle protagoniste della notte di Ferragosto. E su indicazione della Prefettura, con un'ordinanza, è stata disposta nei cinque Comuni della Riviera la deroga al regolamento vigente -che stabilisce lo stop agli intrattenimenti musicali all'una di notte- introducendo per la notte di Ferragosto (tra il 14 e il 15 agosto) lo stop alle 2. Stop anche alla vendita di bevande in bottiglie di vetro. Nel dettaglio, una ordinanza prevede a Rimini il divieto a chiunque (compresi i distributori automatici) di svolgere attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia di Rimini così come nel centro storico e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi, dalle 21 di stasera alle sei di domani e dalle 21 di domani alle 6 di mercoledì 16. E' inoltre vietato accedere alle aree delle manifestazioni con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro