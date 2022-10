Per Halloween caccia ai dolcetti nei negozi del centro storico di Santarcangelo

Per quest'anno lo "scherzetto" della frase "Dolcetto o Scherzetto" verrà accantonato, almeno a Santarcangelo. Infatti, per iniziativa di Città Viva Santarcangelo (l'Associazione Commercianti) tutte le attività aderenti, una cinquantina in totale, esporranno un adesivo in vetrina che indicherà ai bambini, e alle famiglie, che potranno entrare per ottenere una dolce regalo da parte del commerciante.

Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, illustra così il progetto: "Tutti gli anni, per Halloween, Santarcangelo viene allegramente invasa da tanti bambini mascherati alla ricerca delle ambite caramelle. Per veicolare la ricerca all'interno dei locali partecipanti abbiamo deciso di munire ogni attività aderente di un adesivo di riconoscimento che invita ad entrare per ottenere la dolce ricompensa. Così facendo possiamo garantire ai bambini, e alle famiglie al seguito, nessun "scherzetto" ma, invece, tanti "dolcetti"... naturalmente fino esaurimento delle scorte.