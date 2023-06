Per i carabinieri di Riccione un weekend in prima linea contro le baby gang

Un fine settimana in prima linea per i carabinieri di Riccione che, in occasione del weekend, hanno pattugliato l'intera zona mare per contrastare il fenomeno delle baby gang e garantire la sicurezza di residenti e turisti. Oltre ai posti di controllo, i militari dell'Arma hanno aperto anche il front office allestito in piazzale Ceccarini e, alla fine, il bilancio è stato di 14 persone denunciate a piede libero. In particolare, ad essere deferito all'autorità giudiziaria, è stato un minorenne di origini nordafricane notato in piazzale Roma mentre si aggirava con fare sospetto. Alla vista delle divise ha dato segni di nervosismo che hanno spinto i carabinieri a una perquisizione che ha permesso di trovare nelle sue tasche 20 grammi di hashish. Portato in caserma, al termine delle pratiche di rito è stato affidato ai parenti. Dovranno invece rispondere di furto una 51enne e un 42enne con la prima che è stata sorpresa a rubare generi alimentari nel commerciale “Perla Verde” mentre, il secondo, ha scassinato il distributore automatico del caffè di un residence. Alla stazione ferroviaria di Riccione, invece, i militari dell'Arma hanno fermato per un controllo un minorenne di origini nordafricane che ha fornito loro delle false generalità ed è stato quindi denunciato a piede libero. Un 19enne, invece, per evitare di essere fermato dalle divise ha iniziato a spintonare i carabinieri cercando di scappare ma è stato bloccato e deferito per resistenza a pubblico ufficiale.

Sul fronte dei controlli stradali, sono stati 9 gli automobilisti risultati positivi all'etilometro e che hanno dovuto dare l'addio alla loro patente di guida; 15 i verbali elevati per varie infrazioni al Codice della Strada. Altri 7 individui, trovati con modiche quantità di stupefacenti nelle tasche, sono stati segnalati come assuntori in Prefettura. In tutto sono state controllate 260 persone e 230 veicoli.

