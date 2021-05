Per il “1^ Trofeo di Bellaria Igea Marina” cambia la viabilità

Domenica 9 Maggio, è in programma tra le 12.00 e le 17.00 circa la manifestazione ciclistica agonistica “1^ Trofeo di Bellaria Igea Marina”, che richiamerà un considerevole numero di partecipanti e di persone al seguito; con un percorso di gara che interesserà tra le altre via Roma, via San Mauro, via San Giuseppe e via Selve. Per consentire il regolare svolgimento della competizione, è prevista l’entrata in vigore di alcuni provvedimenti temporanei di modifica di circolazione e sosta. Tra i principali, anzitutto la sospensione temporanea della circolazione, nell’imminenza e durante il transito dei corridori su via Roma, nel tratto compreso tra via Ravenna e piazzale Gramsci, via San Mauro, nel tratto compreso tra via Ravenna ed il confine territoriale con San Mauro Pascoli, e via San Giuseppe, dalla via San Mauro alla via Selve. In vigore inoltre, dalle 8.00 al termine della manifestazione previsto per le 18.00 circa, la chiusura totale al transito veicolare della via Caduti per la Libertà, tratto compreso tra la via De Gasperi e l'ingresso lato mare del parcheggio di piazza del Popolo, nonché dei due parcheggi (ex case popolari) e annessa laterale compresa tra via Roma e via Caduti per la Lib

