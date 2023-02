Per il dragaggio al Porto di Cattolica arrivano 60mila euro dalla Regione

Incontro mercoledì mattina, presso il Palazzo del Turismo, per illustrare e definire i passaggi che porteranno all'intervento di dragaggio dei fondali canale del fiume Tavollo. L' Amministrazione, come annunciato durante i precedenti incontri, si è seduta al tavolo insieme ai rappresentanti delle varie realtà che operano nell'area portuale, anche per concordare come impiegare al meglio le risorse ottenute dalla Regione Emilia-Romagna. Presenti il Vicesindaco con deleghe anche alla tutela del mare, alla pesca e al lavoro Alessandro Belluzzi, l'Assessore all'Ambiente Alessandro Uguccioni, il Dirigente Baldino Gaddi ed i tecnici Marco Vescovelli e Giovanni Bulletti. Dopo la delibera della Giunta Regionale con la quale veniva stanziata la somma di 600mila euro, l'Amministrazione Comunale si è attivata, infatti, per portare tali somme in variazione di bilancio e procedere all'affidamento dei lavori tramite accordo quadro. "Al momento - spiegano i tecnici - per l'avvio vero e proprio delle operazioni di dragaggio manca solo il nulla osta del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto".

Nel dettaglio dei lavori, è stato spiegato, si prevede di intervenire prioritariamente dall'imboccatura del Porto sino all'altezza della darsena peschereccia per un impegno finanziario pari a 200mila euro, progetto approvato la settimana scorsa in Giunta. Per questa prima area oggetto, infatti, è previsto il semplice scarico a mare del materiale di dragaggio. Diverso il caso per la seconda e consecutiva parte dei lavori, per i quali si prevede l'impiego dei rimanenti 400mila euro, e che interesseranno l'area più a monte del Tavollo. Per questi bisogna attendere i dati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare. I due interventi non verranno spezzati da un punto di vista operativo ma andranno avanti in modo sistemico. Inoltre, va ricordato, che in parallelo avverrà anche un dragaggio da parte della società Marina di Cattolica per le aree di sua competenza.

"Il tema prioritario - sottolinea il Vicesindaco Belluzzi - è quello di mettere in sicurezza i lavoratori e valorizzare al massimo l'area portuale. L'impegno da parte della Regione è stato massimo nel recepire le esigenze riportare dall'Amministrazione e dagli operatori. Questo si è concretizzato con un riconoscimento per Cattolica di ben 600mila euro per il dragaggio e 880mila euro per la ristrutturazione della Darsena Pescatori, il cui avvio è previsto dopo la stagione turistica. Un impegno concreto sul quale si era speso durante la sua recente visita in città l’Assessore regionale Andrea Corsini".

"Quella del reperimento di tali fondi è stata una delle prime azioni portate avanti insieme alla Sindaca, Franca Foronchi, dopo la mia nomina. Un tema di massima importanza, nella consapevolezza dei problemi e delle necessità presenti in quell’area. È fondamentale, quindi, far in modo che tutti possano essere messi in condizione di operare nel migliore dei modi. Comprendo il disagio che alcuni nostri operatori hanno vissuto in queste ultime settimane ma ci tengo a sottolineare che come Amministrazione Comunale abbiamo fatto veramente tutto quello che era nelle nostre potenzialità. Si tratta di un'operazione importante che deve fare i conti con diversi iter burocratici - conclude Belluzzi".