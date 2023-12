Per il forte vento albero crolla su auto in corsa, 5 persone nell'abitacolo

Momenti di paura a Bellariva di Rimini, nella mattinata di sabato, dove a causa dell'ondata di maltempo un grosso albero si è abbattuto su una vettura che stava percorrendo viale regina Margherita. L'auto, una Volkswagen Golf con cinque persone a bordo, stava procedendo in direzione nord quando arrivata all'altezza della chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima il platano è crollato in strada abbattuto dal forte vento. Nonostante l'impatto, l'abitacolo ha resistito e dai primi riscontri gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi. La pianta, tuttavia, ha travolto anche la linea aerea del filobus strappando i cavi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area, e la polizia Municipale che ha provveduto a bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia.