Per il giovane spacciatore carriera subito stroncata dai carabinieri

E' stata stroncata sul nascere la carriera di spacciatore di un albanese 20enne che, da appena 2 mesi in Italia, stava iniziando a creare una fiorente rete di vendita di stupefacenti a Riccione. Il giovane, alloggiato in un residence della Perla Verde, era stato notato dagli inquirenti dei carabinieri mentre si muoveva con fare sospetto in sella a una bici nella zona della chiesa di San Francesco in viale Avellino e nei pressi del vicino parco giochi. Un atteggiamento che ha fatto drizzare le antenne ai militari dell'Arma e che, nel pomeriggio di martedì, ha visto una pattuglia in borghese mettersi a pedinare il ragazzo fino a quando è stato sorpreso ad effettuare uno scambio con un altro giovane arrivato sul posto in auto. Terminato il passaggio, l'acquirente è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina e non ha potuto far altro che ammettere di averla appena comprata dal pusher in bicicletta.

Nel frattempo una seconda pattuglia dei carabinieri ha seguito il 21enne fino a quando è rincasato nel residence dove è stato bloccato. La perquisizione dell'appartamento ha portato gli inquirenti a scoprire diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di 63,5 grammi, nascoste in vari punti della casa oltre a il kit dello spaccio composto da materiale per il confezionamento delle dosi e la bilancina di precisione, e 690 euro in contanti ritenuti il provento delle passate cessioni di droga. Il tutto è valso le manette all'albanese che è stato portato in caserma e arrestato per detenzione ai fini di spaccio.