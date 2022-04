Per il gran finale de “I Martedì in Trattoria” passeggiata ecologica alla scoperta di piante e fiori nei boschi

Una passeggiata ecologica e didattica sulle erbe selvatiche nei boschi al confine fra Romagna e Toscana e una cena con piatti simbolo del locale, tagliere di formaggi dei produttori locali e vini selezionati dal titolare Piero Valentini all’Herbosteria di Rofelle: eccolo il gran sipario della prima edizione de “I Martedì in Trattoria” in programma venerdì 22 aprile. Il progetto è stato ideato da Fausto Fratti e Stefania Arlotti per raccontare la Romagna attraverso le storie di famiglia legate alla cucina e ai prodotti del territorio in un viaggio in cinque tappe in alcune delle sue trattorie più rappresentative in compagnia di produttori e vignaioli: un viaggio arricchito da momenti pre cena immersi nella natura, nel paesaggio e nella storia.

“Avevamo pensato a un “racconto animato” in locali che conservano la carta di identità di ciò che è stata ed è una vera trattoria: calore e familiarità, vicinanza e informalità, cucine domestiche che diventano pubblico luogo di incontro e convivialità. Fra le altre, ne avevamo quindi individuate cinque storiche fra la Romagna e la Toscana di confine, quelle che riteniamo più in sintonia con lo schema appena tracciato e dotate di una storicità figlia di una conduzione familiare di diverse generazioni e il pubblico ha compreso in pieno lo spirito e apprezzato la proposta oltre le previsioni più rosee visti i tempi difficili che stiamo vivendo fra pandemia e guerra in Ucraina” rivela Fratti, tracciando un mini bilancio all’insegna del segno più: “Tutte le prime quattro tappe hanno fatto registrare il tutto esaurito, con picchi anche di un centinaio di commensali dove ce n’è stata la possibilità. Siamo partiti da Zaghini a Santarcangelo e abbiamo proseguito con la Trattoria Da Savino a Coriano, il Bar Trattoria Zaganti di Ponte Verucchio e la Trattoria dell’Autista di Savignano e ora siamo pronti per il gran finale con un appuntamento molto intrigante a Rofelle. Mentre ad esempio a Coriano o Verucchio sono state l’arte e la storia ad accompagnare i presenti verso la cena, venerdì 22 aprile il titolare Piero Valentini condividerà le sue conoscenze in una passeggiata ecologica nei boschi in cui illustrerà le piante e i fiori raccontandone caratteristiche e peculiarità. Fiori che si ritroveranno poi anche nel piatto del menu a tema scelto per l’occasione con le proposte identitarie dell’Herbhosteria. Un luogo cui siamo legati dal fiume Marecchia che con il suo letto di acqua e ghiaia parla di storia e storie e ci mette in connessione diretta con quel territorio di confine”.