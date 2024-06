Per il nuovo asilo nido di Coriano arriva oltre un milione di euro di contributo dal Pnrr

È di oltre un milione di euro il contributo al Comune di Coriano per la realizzazione di un nuovo asilo nido previsto nella ex sede Ausl in via Fleming che verrà demolita. L’amministrazione comunale ha intercettato il finanziamento dai fondi Pnrr. Nello specifico si tratta della Missione 4- Istruzione e Ricerca – Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università- Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia “, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

“I tempi ora sono maturi per realizzare vari progetti di legislatura - afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini -. Uno di questi è la costruzione di un nido di ultima generazione per il nostro Comune. Progetti come questo meritano il tempo che si è atteso perché devono durare nel tempo. Un investimento importante pari a 3.4 milioni di euro, di cui un milione finanziato da un bando Pnrr che ci ha visto assegnare il finanziamento grazie al lavoro degli uffici, a partire da quello “Bandi e Gare”. Siamo estremamente soddisfatti per aver centrato un obiettivo del nostro programma con oltre 2/3 della spesa finanziati dal nostro bilancio e non dalle banche quindi senza aggravi di spesa per i cittadini”.

Il finanziamento ottenuto contribuirà a realizzare nello specifico il nuovo asilo nido per una superficie dell’edificio di circa 1000 mq e un’area verde esterna di 1700 mq circa. Realizzato con materiali e tecnologie ispirati ai criteri della bioedilizia ad elevata efficienza energetica, la nuova struttura andrà a creare 42 posti per la fascia 0-2 anni. Verde e luce saranno tra gli elementi distintivi del nuovo asilo per favorire le migliori condizioni ambientali interne così da influenzare positivamente la permanenza dei bimbi.

“Risposte concrete alle famiglie che necessitano di conciliare nel migliore dei modi i tempi di vita tra gestione casa e lavoro. Il nuovo asilo nido non solo andrà a supportare le famiglie in una fase cruciale della crescita dei propri bambini ma andrà ad implementare l’offerta educativa corianese - commenta l’assessore all’Edilizia Scolastica, Anna Pecci -.

Grazie ad un impegno attento e puntuale coordinato tra gli uffici comunali portiamo a casa un risultato importante, nel merito abbiamo in animo di organizzare un incontro pubblico rivolto a tutta la cittadinanza per illustrare nei dettagli il progetto. Nel frattempo durante l’estate proseguiremo con gli interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici sempre in un’ottica di ascolto con le dirigenze scolastiche per intervenire in maniera mirata e puntuale”.