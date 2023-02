Per il Parco del Mare Nord un nuovo parco giochi inclusivo

Si arricchisce di arredi e nuove funzioni - disponibili a tutti - il Parco del Mare Nord con il progetto di riqualificazione del giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi" a Viserba, dove sarà costruito un nuovo parco giochi inclusivo. Il progetto, che nasce nell’ambito territoriale sociale più vasto del Distretto di Rimini, rientra nell’ambito della realizzazione di 4 interventi, destinati anche ad altri Comuni del distretto e finanziati con il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità dalla Regione Emilia Romagna. Nello specifico la parte del progetto che riguarda il Comune di Rimini - confermato dalla Regione nelle scorse settimane - consentirà la realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo a Viserba, all’interno dei giardini pubblici “Maria Rosa Pellesi” in via Dati, in prossimità del recente intervento di riqualificazione del “parco del Mare Nord”. Un’area giochi inclusiva che potrà donare una funzione nuova a uno spazio urbano adesso non qualificato e creare al contempo una ricucitura urbana.

In particolare si prevede l’installazione di attrezzature ludiche prive di barriere architettoniche e sensoriali, con il contestuale adeguamento dell’area, mediante posa in opera di pavimentazione in gomma colata, adeguamento dei marciapiedi e dei percorsi circostanti e di attraversamento, nonché riqualificazione del verde per una completa accessibilità dell'area già servita dal trasporto pubblico e da parcheggi. Tra le strutture gioco previste anche l’installazione di strutture completamente accessibili e spazi con giochi più raccolti che tengano anche conto delle problematiche di autismo. L’intervento, che avrà un costo complessivo finanziato dalla Regione Emilia Romagna di oltre 162 mila euro, sarà progettato a breve, per un inizio lavori previsto dopo la prossima estate e una conclusione nei primi mesi del 2024.

“Si tratta di un progetto importante - precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - che nasce da un emendamento in Regione della consigliera Nadia Rossi, per il quale saranno coinvolte le associazioni presenti sul territorio, per condividere le scelte progettuali dell’intervento. Un processo partecipativo e condiviso, che abbiamo già fatto in passato con ottimi risultati, per realizzare altri interventi simili. A quest'area giochi inclusiva poi se ne aggiungerà anche un’altra che abbiamo previsto nella nuova area verde da realizzare sempre a Viserba, accanto alla nuova piscina comunale di Rimini di prossima realizzazione. Stiamo parlando di interventi fondamentali in termini di inclusione e accessibilità, non solo per consentire l’accesso completo e non discriminato delle persone con disabilità, ma anche per coinvolgere ogni cittadino, in un ottica di ‘universal design’ pensato per tutti. Aree verdi, con attrezzature ludiche inclusive, realizzate sulla base delle esigenze di cittadini e associazione che quotidianamente fruiscono e vivono le problematiche dell’accessibilità di spazi e strutture pubbliche.”