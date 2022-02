Per il turismo in Romagna Apt investe su aeroporto "Fellini" e sport

Un investimento da un milione di euro per il supporto all'aeroporto e ai vettori attraverso lo sviluppo di campagne promozionali, da oltre due milioni per gli eventi sportivi. Il direttore Emanuele Burioni illustra questo pomeriggio durante il webinar "Destinazione Rimini 2022. Primi passi verso la nuova stagione" promosso da Agenzia Piano strategico Rimini venture, i vari fronti su cui si muove Apt per la promozione della prossima stagione estiva in Romagna. A partire dall'aeroporto Fellini dove dopo Anex tourism arriveranno altri importanti operatori internazionali, e dal brand Sport valley. Senza dimenticare il congressuale, con 150.000 euro per l'appuntamento di Fmi e oltre mezzo milione ospitalità, grandi eventi e candidature. Sul fronte dei grandi eventi l'auspicio è di "recuperare anche quelli in spiaggia" e partirà "una cooperazione con Mediaset per un'ottimo lavoro con le reti private". Senza dimenticare per l'esempio l'Italian bike festival che trasloca a Misano e il Web marketing festival in fiera. Per la comunicazione, prosegue Burioni, in Italia balneare e città d'arte con testimonial ancora Stefano Accorsi; poi c'è la grande campagna sul mercato tedesco con tre mesi di spot e video promozionali. Inoltre si punta a un "unico sistema gestionale per integrare parte informativa, prenotazioni, servizi ed esperienze". Insomma, conclude, "in pentola bolle molta roba".