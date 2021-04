Per l'estate aumenta la flotta di monopattini, debuttano i servizi di noleggio di bici e scooter elettrici

L'incremento dei servizi in sharing per spostarsi a Rimini in maniera ecologica e comoda, a disposizione di cittadini e turisti oltre 1600 mezzi

In previsione dell’estate si amplia la flotta dei mezzi di micromobilità elettrica in sharing per spostarsi a Rimini in maniera ecologica e comoda. Visto il successo ottenuto nelle prime due stagioni di sperimentazione, con la città di Rimini tra le prime a scommettere su monopattini e servizi di sharing da ‘ultimo miglio’, il Comune rilancia e si propone nuovamente come laboratorio per avviare nuove forme di mobilità sostenibile. L’Amministrazione ha infatti raggiunto un accordo con Bird e Lime, le due società affidatarie del servizio, che consentirà tra maggio e giugno di poter implementare la dotazione attuale di ulteriori 300 monopattini elettrici e, novità di quest’estate, altre 300 bici elettriche a pedalata assistita, anche queste in free floating (a flusso libero). Ad entrambi gli operatori infatti era stata avanzata la richiesta di implementare la flotta, potendo proporre sia monopattini elettrici sia bici a pedalata assistita. Bird ha offerto l’incremento dei monopattini mentre Lime ha proposto l’introduzione di 300 bici elettriche del modello Jump.

Il parco mezzi a disposizione di turisti e riminesi quindi conterà oltre 1.300 monopattini e 300 bici elettriche, “dandoci così anche l’opportunità di testare un servizio plurimodale – commenta l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – oltretutto con la possibilità di utilizzare aree e nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile ancora più ampie rispetto allo scorso anno, grazie agli investimenti realizzati e quelli in via di ultimazione sulla rete ciclabile della città, a partire dai nuovi lungomari riqualificati di Rimini nord, che saranno riconsegnati alla città a fine maggio”. Va ricordato che dall’anno scorso, sulla base del “decreto milleproroghe” i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, dunque possono circolare in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, rispettando le stesse disposizioni che regolano l’uso delle biciclette.

L’estate 2021 sarà quindi all’insegna della sperimentazione e delle novità. “Oltre alle bici a pedalata assistista a flusso libero infatti, in estate partirà anche il servizio di noleggio di scooter elettrici in sharing, con una cinquantina di mezzi a disposizione – aggiunge l’assessore Frisoni – proposto da Be Charge all’interno del bando per l’installazione delle colonnine. Infine, stiamo preparando un bando per la sperimentazione del servizio di car sharing elettrico, anche questo pronto per debuttare in estate. Sarà quindi una stagione importante per verificare l’efficacia e l’attrattività di questi nuovi servizi e come questi si possano integrare con il Metromare, con la rete complessiva del trasporto pubblico locale ed essere funzionali alla trasformazione urbana che la città sta compiendo”.