Per l'omicidio di Antonino Di Dato la Corte d'Appello riduce sensibilmente le pene

Mano leggera dei giudici della Corte d'Appello di Bologna che hanno ridotto sensibilmente le pene emesse dalla Corte d'Assise di Rimini in primo grado per i componenti che presero parte al feroce pestaggio che portò alla morte, dopo nove giorni di agonia, del 45enne Antonino Di Dato avvenuto il 3 novembre del 2021 quando venne massacrato a bastonate. L'unico, infatti, a vedersi confermata la condanna in primo grado all'ergastolo è stato Asim Samardzic “detto Ivan”, 48enne cittadino bosniaco tutt'ora latitante, indicato come l'organizzatore dell'agguato. Niente "fine pena mai", invece, per il croato 45enne Ivan Dumbovic: nei suoi confronti, infatti, i giudici hanno ridotto la condanna a 20 anni e 8 mesi. Degli altri partecipanti al pestaggio, Costantino Lomonaco si è visto ridurre la condanna a 11 anni e 8 mesi (22 gli anni inflitti in primo grado) e Bruno Francesco Cacchiullo a 12 anni e 9 mesi (22 anni e 8 mesi inflitti in primo grado)

Dall'inchiesta era emerso che Di Dato era stato massacrato in quanto aveva accumulato debiti per 7500 euro nei confronti del bosniaco 47enne Azim Samardzic difeso dall'avvocato Stefano Caroli che, insieme a Bruno Francesco Cacchiullo, 54 anni difeso dagli avvocati Anna Salvatore e Luca Donelli; Costantino Lomonaco, 37 anni difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Roberto Brancaleoni; Ivan Dumbobic, croato 44enne difeso dall'avvocato Antonio Pelusi, avrebbe poi organizzato la spedizione nell'hotel. Gli imputati avevano sempre sostenuto di essere estranei alla spedizione punitiva che aveva portato alla morte del 45enne scaricando tutte le colpe sul bosniaco. Sarebbe stato lui l'ideatore del pestaggio, nato da un debito di 7500 euro accumulato da Di Dato, e quello che avrebbe calcato di più la mano nei confronti della vittima utilizzando un bastone da trekking fino a procurargli le lesioni che gli sono costate la vita. Un pestaggio descritto come di una violenza inaudita da parte degli altri ospiti dell'hotel di via San Remo che, per la paura di finire nel mirino dei quattro picchiatori, non erano intervenuti in difesa della vittima.

Che all'origine del pestaggio potesse esserci un debito di Di Dato era apparso subito chiaro agli inquirenti anche perché, dopo averlo massacrato, i quattro hanno preso il portafoglio del 45enne con 500 euro minacciandolo di tornare per prendersi il resto. C'è da capire come e perché la vittima, già nota alle forze dell'ordine e legato alla criminalità organizzata, avesse accumulato quel debito. Gli inquirenti comunque, avevano sempre escluso che potesse esserci la malavita dietro all'omicidio di Di Dato, già condannato a 9 anni per associazione a delinquere di stampo camorristico e sottoposto al regime di sorveglianza speciale, che aveva un passato alquanto torbido e nell'ottobre del 2019 era già finito in manette nell'ambito dell'operazione "Hammer" dei carabinieri riminesi che avevano svelato una lotta tra due bande legate al crimine organizzato per mettere le mani sulla città.