Per la Giornata del mare il Reparto Aeronavale della Finanza accoglie gli studenti

Nell’ambito delle celebrazioni per la “Giornata del mare e cultura marina”, istituita nel 2017 con il nuovo Codice della Nautica, il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini ha accolto gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Belluzzi - Da Vinci”. Accompagnati dal corpo docenti, sono stati ospitati presso la sede della Sezione Aerea, dove sono stati accolti dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Ten. Col. Pietro Spanò. Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere i compiti istituzionali del Corpo e di comprendere i principali settori di servizio, con un focus sul controllo e sulla salvaguardia della legalità economico-finanziaria legata alla risorsa “mare”. Inoltre, sono state presentate le capacità e le potenzialità dei nuovi elicotteri AW169, nonché le principali caratteristiche dei droni “Colibrì” recentemente assegnati.

Nel corso della tarda mattinata, gli studenti hanno raggiunto gli ormeggi della Stazione Navale per visitare i mezzi navali del Corpo, prendendo conoscenza della moderna tecnologia installata sugli apparati della plancia comando e della sala macchina delle unità navali in dotazione al Reparto. Successivamente hanno assistito a una dimostrazione, da parte del dipendente Nucleo Sommozzatori, durante la quale è stato simulato il recupero di rifiuti e la bonifica del fondale marino. Questa esperienza ha consentito agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alle sfide legate alla protezione dell’ambiente marino e alla lotta contro le attività illecite in mare.

Tale importante giornata celebrativa, alla quale aderisce il Corpo, difatti mira a promuovere ed educare le nuove generazioni ad un’adeguata conoscenza del mare come bene comune nell’interesse della collettività. L’evento odierno in tal senso è stata altresì un’occasione per stimolare negli studenti partecipanti l’interesse sul ruolo della componente aeronavale e sull’impegno istituzionale, sui valori e sulle tradizioni che da sempre accompagnano ed ispirano il corpo della Guardia di Finanza, con uno sguardo rivolto al domani, e di cui ricorre quest’anno il 250° Anniversario di fondazione.