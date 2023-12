Per la Giornata della disabilità a Verucchio un'iniziativa in favore di Chiara Selussi

Domenica 3 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ricorrenza che il Comune di Verucchio celebrerà patrocinando e sostenendo l’incontro con l’autore Giancarlo Frisoni, che domenica 17 dicembre alle 16 presenterà alla Sala Tondini del Centro Civico il libro “Madri” con cui sostiene Simona Quadrelli e l’organizzazione di volontariato no profit “Insieme per Chiara” nata per favorire e agevolare le spese di cura necessarie alla salute e al miglioramento delle condizioni della piccola Chiara Selussi attraverso iniziative di raccolta fondi con cui contribuire a finanziare terapie e mezzi che sostengano i nuovi percorsi che deve affrontare la 14enne e che richiedono un elevato sforzo economico.

“Il 3 dicembre è una giornata molto importante per richiamare l’attenzione generale sul mondo della disabilità, un tema che non si esaurisce però con una data, ma che come amministrazione comunale ci impegna quotidianamente su più svariati livelli e attraverso diverse azioni. Grazie anche alla collaborazione delle realtà associative del territorio. Ci è quindi venuto naturale patrocinare e sostenere l’iniziativa di un gruppo di persone che ha preso a cuore una piccola figlia di questa comunità con grande coinvolgimento collettivo ed è anche per Chiara, oltre che per tutte le persone con disabilità, che abbiamo partecipato con successo al bando regionale a sostegno delle spese di progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba)" commenta e annuncia la sindaca Stefania Sabba.

Sono 25 i Comuni dell’Emilia-Romagna che riceveranno dalla Regione un contributo di 36.065,77 per sostenere le spese di progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). È quanto prevede un provvedimento che attribuisce le risorse stanziate da un bando dello scorso agosto: 900mila euro assegnati alla Regione grazie al Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità.

Il Comune di Verucchio è chiamato a cofinanziare la redazione del suo Peba con un 50% di risorse proprie, una somma di 18.000 euro inserita mercoledì sera in consiglio comunale fra le variazioni dell’assestamento di bilancio.

“Entro il 29 febbraio 2024 dobbiamo affidare l’appalto di servizi a un professionista incaricato di realizzare il nostro Piano per abbattere le barriere architettoniche e garantire l’inclusività a tutte le persone con disabilità: si partirà da un monitoraggio dell’intero territorio, che comprenderà edifici pubblici, parchi, piazze, strade, attraversamenti pedonali, marciapiedi e infrastrutture varie per evidenziare le necessità e passare quindi in un secondo momento alla fase operativa. Alle progettazioni necessarie. L’adozione del Peba da parte del Comune deve avvenire entro il 31 dicembre 2024” chiosa la prima cittadina.

“Fortunatamente, molti amici e molti persone ci assistono con grande costanza e quando Giancarlo ci ha chiesto di partecipare alla giornata di presentazione del suo libro abbiamo aderito immediatamente: al Centro Civico le volontarie di Insieme per Chiara distribuiranno una merenda ai partecipanti e al nostro banchetto ci si potrà tesserare alla associazione e contribuire alla raccolta fondi. Io e mia figlia saremo assenti perché in quei giorni Chiara sarà sottoposta a un ciclo di trattamenti alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, da dove faremo però un saluto in videochiamata. Speriamo in una grande partecipazione e ringraziamo tutti coloro che da sempre ci sono vicini e l’amministrazione comunale che ci fa sentire la sua vicinanza e patrocina e sostiene questa iniziativa” aggiunge Simona Quadrelli.