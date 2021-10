Per la nuova piscina di Viserba il cantiere partirà a primavera

Ultimo miglio per l'iter amministrativo del progetto della nuova piscina comunale di Rimini. Lunedì scorso si è infatti tenuta l'ultima seduta pubblica della procedura di gara per l'affidamento della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica. Ed è stata proposta l'aggiudicazione al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando in primis gli aspetti tecnici e poi quelli economici. Si tratta del raggruppamento costituito dalla società Settanta7, l'architetto Giuseppe De Martino, la società di ingegneria Studio Ti e da Progetto Cmr. Settanta7 e Progetto Cmr lavorano a livello internazionale con progetti di rilievo architettonico di ampia scala, nell'ambito dell'edilizia scolastica, sportiva e civile. A seguito del perfezionamento degli atti di aggiudicazione, avrà inizio la progettazione definitiva ed esecutiva per avviare i lavori nella primavera 2022.

La nuova piscina comunale, ricorda l'amministrazione comunale, è prevista a Viserba e vedrà il Parco Don Tonino Bello come nuovo fulcro delle connessioni con il contesto e con le aree vicine e capace di innescare meccanismi di riqualificazione ambientale, sociale ed economica. Nel parco ci saranno un'area picnic collegata al ristorante e caffetteria interni all'impianto, un'area fitness collegata alla palestra interna, un'area gioco e due aree sgambamento cani. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso sportivo all'avanguardia e smart, grazie alla presenza di funzioni complementari alla piscina che possano essere di supporto alle attività dei nuotatori, per la promozione del miglioramento dello stile di vita e dell'attività fisica per la comunità. Sono previsti una palestra con spogliatoi, un negozio di articoli sportivi, una mensa con cucina per gli atleti. L'intero impianto sarà privo di barriere architettoniche, per garantirne la completa accessibilità. Il tutto sostenibile dal punto di vista impiantistico ed energetico e integrato nel contesto urbano.