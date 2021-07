Per le casse comunali riminesi un bilancio "solido e in equilibrio", l'avanzo investito in strade e scuole

Un bilancio che si conferma "solido e in equilibrio". Con queste parole l'assessore al Bilancio del Comune di Rimini, Gian Luca Brasini, illustra martedì mattina in commissione l'assestamento di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri finanziari, un atto di programmazione "importante- sottolinea- soprattutto alla luce di un ultimo biennio segnato dalla pandemia". Le manovre principali, entra nello specifico, riguardano i circa 3,2 milioni di euro di investimenti finanziati attraverso l'avanzo libero e le minori entrate legate all'effetto Covid sul bilancio coperte dall'imposta di soggiorno, dalle operazioni degli ultimi mesi e dall'utilizzo "mirato" dei ristori statali. "Con quest'ultima manovra- precisa Brasini- abbiamo subito rimesso in circolo per la parte corrente i ristori statali, andando a dare piena copertura alle minori entrate e parallelamente siamo riusciti a liberare risorse per finanziare spese e investimenti, tra scuole e infrastrutture". Il territorio di Rimini, prosegue, è stato tra i "maggiormente colpiti dalla pandemia, sia sotto il profilo sanitario sia per gli effetti sulla sua economia". Ora, grazie alla campagna vaccinale, "ci sono prospettive nuove, sebbene ancora si respiri un clima di incertezza". Dunque "la sfida per il futuro è innescare nuovi meccanismi che strutturalmente possano garantire la tutela del bilancio". Tra gli interventi messi in campo con i circa 3,2 milioni di avanzo ci sono opere di mitigazione acustica su infrastrutture stradali per mezzo milione di euro; il completamento della scuola elementare Ferrari per 270.000 euro e delle scuole Boschetti Alberti a Miramare per 140.000, per far fronte all'aumento anche del 30% del costo dei materiali dovuta alla difficoltà del reperimento nel periodo emergenziale. Ancora: la manutenzione e copertura delle strutture lignee del ponte dello Scout per 250.000 euro; la manutenzione straordinaria delle acque meteoriche per 171.000; interventi sulle strade per 167.000; pubblica illuminazione per 161.000 euro; la sostituzione corpi illuminanti alla scuola Di Duccio per 70.000, messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Rivabella per 60.000 euro.