Per le festività natalizie il Metromare implementa le corse in orario notturno

A partire da questo weekend e fino al 7 gennaio, nelle giornate di venerdì e sabato il servizio Metromare verrà potenziato fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti. Nelle giornate feriali del 12, 13, 14 e 15 dicembre, invece, il servizio verrà interrotto alle ore 21:00 per consentire interventi di manutenzione straordinaria sul tracciato, ad opera di PMR. Contestualmente ci sarà un potenziamento della linea 11, con inserimento di corse serali (per i dettagli consultare il sito web www.startromagna.it nella sezione Info Bus). Per la serata del 31 dicembre si prevedono ulteriori potenziamenti che verranno comunicati nelle prossime settimane.