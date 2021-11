Per le Società e Associazioni sportive il comune di Coriano stanzia 30mila euro

Lo sport ha fortemente subito gli effetti della pandemia e dell'isolamento sociale. Molte discipline di squadra sono state a lungo sospese e quando è stato possibile riprendere qualche attività questa è stata limitata per lungo tempo solo a livello individuale. Le Società e Associazioni sportive rappresentano per la collettività un’importante occasione di socializzazione e svolgono un ruolo educativo fondamentale per bambini e ragazzi. Con parte delle risorse destinate alle zone rosse e assegnate al Comune di Coriano è stato pubblicato un bando (informazioni sul sito del Comune, www.comune.coriano.rn.it alla voce “Bandi e contributi”, ricordiamo l’obbligo di dotarsi dello SPID per la formulazione delle domande), in scadenza il prossimo 5 dicembre, per l'erogazione di contributi alle realtà sportive attive sul territorio comunale da almeno 6 mesi. La finalità è quella di erogare un contributo una tantum per aiutarle a fronteggiare i maggiori costi che hanno dovuto sostenere per far fronte alle norme anti covid 19: DPI, sanificazioni, distanziamenti tra gli atleti, costi generali di gestione.

“Lo sport va sostenuto in ogni ambito – commenta l’assessore Beatrice Boschetti - soprattutto quando si rivolge ai bambini e ragazzi e vanno sostenute le società e associazioni che creano occasione di socializzazione, di stili di vita sani e opportunità educative particolarmente importanti in questo lungo periodo nel quale le occasioni di socialità per i bambini e i giovani sono state fortemente limitate. Tale misura è coerente con il bando per l'erogazione dei contributi alle famiglie destinati a sostenere anche le attività sportive. Si tratta – conclude - di un impegno economico importante per il Comune di Coriano proprio perché è importante che i nostri ragazzi possano tornare ad una vita fatta di esperienze significative per la loro crescita”.