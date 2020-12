Per Natale Coriano si regala il sito per la promozione del territorio

L’adesione a Terre di Coriano è sempre possibile e sul sito è presente sia il regolamento sia il modulo di iscrizione. In caso la domanda sia conforme al regolamento l’adesione è totalmente gratuita. Entro gennaio 2021 verrà realizzata una presentazione ufficiale del sito da parte dell’amministrazione, Pro Loco Coriano e l’azienda che con il mandato del Comune di Coriano lo ha realizzato. ”Un regalo - spiega l'assessore Anna Pazzaglia - per tutte le attività corianesi aderenti a Terre di Coriano, uno strumento che può valorizzare e promuovere il territorio e le attività agricole, artigiane e del commercio; un passo avanti nel favorire la crescita dell’offerta turistica e commerciale del territorio di Coriano”. “Quanto tutti insieme stiamo realizzando attorno al marchio Terre di Coriano - ha aggiunto il sindaco Domenica Spinelli - è la dimostrazione concreta di come la collaborazione e gli obiettivi comuni possono permettere di raggiungere risultati incredibili. Una vetrina di chi ama Coriano per Coriano e per tutte le sue eccellenze e peculiarità.”