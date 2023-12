Per Natale Elephant gioca in casa e si schiera a fianco della Fondazione Simoncelli e dei suoi progetti

Un incontro speciale, addolcito dai panettoni al cioccolato della Pasticceria Racca di Torino quello che si è tenuto stamane all’ interno dell’azienda Elephant in Via Piane a Coriano, alla presenza del titolare Pierpaolo Baffoni e suo figlio Marco, di Paolo Simoncelli e Kate Fretti. Un momento di convivialità per lo scambio degli auguri si è trasformato in un gesto di solidarietà molto apprezzato dalla Fondazione del Sic che commenta “Riceviamo affetto da ogni parte d’Italia ma è sempre bello essere aiutati anche dalle aziende della zona, ci fa sentire apprezzati ancora di più perché loro possono toccare con mano quello che stiamo facendo qui nel Riminese”. All’evento ha preso poi parola anche Paolo dall’Acqua Presidente della Cooperativa l’Aquilone a cui la fondazione sta finanziando la stanza multisensoriale adatta a diverse tipologie di disabilità e presenti anche i famosi “Rollo & Ciccio” ormai il volto della Comunità di Montetauro che abitano a “Casa Marco Simoncelli” inaugurata nel 2019. “La nostra realtà è in continua espansione e ci fa piacere poter aiutare le diverse realtà del circondario ogni volta che possiamo” conclude Elephant.