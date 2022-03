Per ogni medicina donata alla popolazione ucraina, la farmacia raddoppia con un prodotto identico

Per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina (bende, garze, cerotti, integratori, sciroppi per la tosse, tachipirine) uno identico verrà donato dalle farmacie comunali. Le farmacie Comunali di Cattolica e Riccione, gestite dal gruppo Aspes spa, di concerto con le due amministrazioni comunali, lanciano una raccolta di prodotti farmaceutici di primo soccorso da inviare in Ucraina a sostegno della popolazione.

Fino a martedì (8 marzo) nelle quattro farmacie comunali di Riccione e nelle due di Cattolica si potrà partecipare alla campagna benefica: per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina uno identico verrà donato anche dalle Farmacie comunali. Tutti i beni raccolti verranno poi consegnati in Ucraina grazie alla collaborazione delle Caritas locali.

“Le Farmacie comunali di Riccione e Cattolica hanno dato vita a questa iniziativa coerentemente con la finalità sociale che sta alla base della propria attività quotidiana – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri –. Siamo sicuri che, come sempre, il territorio risponderà con generosità e solidarietà a questa campagna e le farmacie gestite dal nostro gruppo faranno la loro parte raddoppiando sostanzialmente la donazione. Un piccolo contributo che speriamo possa aiutare concretamente le persone che soffrono in questi giorni a poche migliaia di chilometri da noi. Con l'auspicio che presto possa tornare la pace”.