Per oltre 100 studenti un weekend di formazione e imprenditorialità con il Techstars Startup Weekend

Techstars Startup Weekend è l'evento che radunerà per la quarta volta oltre 100 giovani studenti per un weekend di formazione e imprenditorialità affiancati da professionisti e imprenditori. Durante il fine settimana dal 10 al 12 maggio, incentrato sull'azione, la cooperazione, l’innovazione e l'apprendimento, gli studenti tra i 16 e i 18 anni si recheranno presso la sede centrale di RivieraBanca in via Marecchiese a Rimini, i cui uffici diventeranno i loro uffici, per compiere una completa esperienza sulle modalità di percorso dall'idea imprenditoriale alla sua realizzazione, con l’obiettivo di crescere in consapevolezza, abilità e competenze. Daranno spazio alla propria creatività per concretizzare gli studi compiuti in modo da trasformare le idee personali sui bisogni sociali, in progetti imprenditoriali innovativi, grazie al supporto e alla guida di esperti. Progetteranno idee imprenditoriali e allenaranno le abilità relazionali necessarie a ogni progetto di squadra, interagendo con mentor e persone esterne alle loro reti quotidiane e ricevendo feedback preziosi per presentare i loro progetti alla fine del weekend a una giuria selezionata.

Techstars Startup Weekend è un evento organizzato da Fattor Comune, società benefit che attraverso il digitale e l’innovazione aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere, in collaborazione con RivieraBanca, Uni.Rimini e il Campus Di Rimini dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Un’iniziativa che cresce anno dopo anno e che nel 2023 ha ricevuto un importante riconoscimento: il premio “Youz” della Regione Emilia-Romagna come miglior progetto per i giovani. Rinnovano il patrocinio all’iniziativa la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio della Romagna, il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini. Inoltre, l’edizione 2024 cresce anche grazie alle partnership con importanti realtà del territorio: Gruppo SGR, Ren-Auto e Lavoropiù, partnership che testimoniano l’importanza di lavorare con e per le nuove generazioni per creare un valore collettivo per il territorio.

L’evento, di carattere internazionale grazie alla collaborazione con Techstars, il più grande incubatore al mondo, è reso ancor più importante visto il coinvolgimento di Google for Startups e ha una durata complessiva di 54 ore, nel corso delle quali gli studenti delle classi quarte e quinte di quattro scuole superiori della provincia di Rimini (il Liceo Karis di Rimini, il Liceo Scientifico “Serpieri” di Rimini, l’ITSE “R. Valturio” di Rimini e l’ISISS “P. Gobetti - A. De Gasperi” di Morciano di Romagna) si confronteranno con diversi mentor: professionisti ed imprenditori che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze utili a far nascere un progetto imprenditoriale.

“Quando talento, valori, spirito cooperativo sfociano nell’economia, i giovani di oggi, imprenditori del domani, possono avere l’ambizione di pensare in grande, senza mai perdere i fondamentali dettagli che vengono loro insegnati e che impareranno strada facendo, soprattutto dal punto di vista umano - commenta il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari - ecco perché Startup Weekend è un progetto formativo di cui RivieraBanca va orgogliosa”.

"In un momento in cui le nuove generazioni fanno sempre più fatica ad interagire, ad esprimersi e a trovare il proprio posto nella società, questo evento è per loro un’occasione unica, in tre giorni possono mettersi in gioco e sperimentare. Organizziamo queste iniziative da anni con professionisti ed adulti e lavorare con i giovani è una delle esperienze più gratificanti. Vedere i loro occhi brillare quando un'idea prende forma e si trasforma in un progetto concreto è qualcosa di speciale. Anche quest’anno avremo l'opportunità di fare proprio questo: dare ai giovani gli strumenti e le competenze di cui hanno bisogno per trasformare le loro idee in realtà. Non vogliamo solo farli sognare, ma anche aiutarli a capire quali sono i loro talenti e le loro passioni - commenta Diego De Simone co-fondatore di Fattor Comune Società Benefit -. Noi adulti, invece, ci arricchiremo di nuove idee e di una rinnovata emozione, alimentati dall'entusiasmo e dalla creatività dei giovani protagonisti.”

In questi anni - prosegue il Presidente di Uni.Rimini, Dott. Simone Badioli - abbiamo sempre cercato di favorire il collegamento con il mondo delle scuole Superiori del nostro territorio sia per favorire le immatricolazioni ai Corsi attivati dall’Università di Bologna presso il Campus di Rimini che per costruire nuove prospettive per il futuro lavoro dei neo laureati. In quest’ottica siamo estremamente soddisfatti di aver collaborato con il Campus di Rimini, RivieraBanca e Fattor Comune ad un evento nel quale alla creatività si aggiungeranno le necessarie competenze tecniche e gestionali tipiche del mondo delle imprese.”

"Un'iniziativa virtuosa - spiega la professoressa Maria Letizia Guerra, delegata del Rettore per l’Impegno Pubblico di Unibo – che permette ai giovani di iniziare a disegnare una mappa che li orienti verso la crescita umana, formativa e lavorativa. Infatti, durante Startup Weekend, ognuno può osservare quanto il futuro dei nostri giovani potrà essere luminoso se si creeranno le condizioni affinché lo studio, le esperienze di vita e le doti personali siano valorizzate; Startup Weekend è quindi una formidabile occasione perché i ragazzi e le ragazze sappiano che possono contribuire a creare un’impresa, allenandosi a creare l’impresa più importante che è il loro percorso di vita. L’occasione è poi arricchita dalla possibilità di conoscere persone nuove e di sperimentare il valore del gruppo nel raggiungere un obiettivo comune".