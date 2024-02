Per oltre 30 anni presidente del Sindacato Italiano Balneari, si è spento Angelo Menozzi

Confcommercio della provincia di Rimini piange la scomparsa di Angelo Menozzi, per tutti Guido, avvenuta nella giornata di ieri. Storico imprenditore del settore balneare, per oltre trent’anni e fino al giugno scorso è stato presidente provinciale del SIB – Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio. “Guido era un amico – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - una persona che ha dato tanto alla Confcommercio spendendosi sempre con impegno a tutela dei diritti dei nostri associati del settore balneare. Nello stringerci al dolore della famiglia, a Guido va il riconoscimento dell’Associazione per il grande lavoro svolto in tutti questi anni e per la vicinanza che ha sempre dimostrato a Confcommercio”.

“Menozzi è stato un pioniere dell’imprenditoria sull’arenile – sottolinea il presidente provinciale di FIPE, Gaetano Callà – e per oltre trent’anni è stato punto di riferimento per il suo settore, dandosi tanto da fare per i colleghi imprenditori, senza mai risparmiare tempo e impegno. Una persona in gamba, molto conosciuta nell’ambiente e sempre pronto a collaborare per il bene degli operatori che rappresentava. Ci impegneremo tutti a fondo per lavorare in continuità con il percorso da lui avviato, seguendo le linee che ha tracciato in tutti questi anni di attività all’interno dell’Associazione – dice il presidente del SIB della provincia di Rimini, Riccardo Ripa -. Lo ringrazio per la fiducia che ha riposto in me nel momento del passaggio di testimone alla guida del SIB provinciale, ma soprattutto per il nostro rapporto personale: mi diceva sempre di essere il mio padre putativo e più volte nella vita mi sono riferito a lui come tale. Lo porterò sempre nel cuore”.