Per Riccione un weekend dal sapore estivo: spiagge affollate e tanti turisti per gli eventi

È sbocciata l’estate a Riccione. Dopo un inizio di primavera incerto con un meteo altalenante, l’ultimo weekend di maggio ha visto in città il primo vero assaggio dell’estate tra bagni in mare, tanta allegria, voglia di divertirsi e relax. La città, straordinaria sotto un sole brillante e le temperature piacevoli, ha visto i locali pieni e le spiagge affollate, dove il via ufficiale alla stagione balneare lo ha dato l’inizio del servizio di salvamento, e i lungomari e il centro pieno di turisti e visitatori che hanno scelto Riccione per sfoggiare i primi look della stagione estiva, ma non solo. Mentre in spiaggia si consumavano i primi bagni in mare, in città sono arrivati i primi gonfiabili colorati dei bambini e i primi giochi di spiaggia, le prime coloratissime infradito e i borsoni da mare, prove tecniche di un’estate tanto attesa e ormai alle porte. Anche le piste ciclabili e i percorsi pedonali hanno visto un costante andirivieni di ciclisti, famiglie e bambini in sella alle bici o in passeggiata per godersi la città, i suoi locali e le sue attrazioni in tutto relax.

Numerose le iniziative che hanno accompagnato il weekend: gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, la cultura e i grandi appuntamenti sportivi tra cui il nuoto per salvamento e la danza con gli appassionati di tango argentino. Grande successo nel weekend anche per la mostra di Villa Mussolini dedicata a “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” visitata da tantissime persone che hanno potuto sfruttare le aperture a orario continuato del fine settimana.

L’affollato weekend di maggio ha visto l’arrivo di oltre 1.500 presenze in città per le gare per il salvamento del Campionato italiano assoluto primaverile lifesaving Grand Prix, il Campionato italiano surflifesaving assoluto prove oceaniche e il Campionato italiano di categoria surflifesaving, che si concluderà il 30 maggio. Grande partecipazione anche per Portegna Marathon, il grande raduno internazionale di tangueros e amici del tango argentino che a Riccione, per il fine settimana, sono arrivati in 250 da Italia, Europa, Canada e Stati Uniti per danzare sulla pista del Palazzo del Turismo. Tra gli appuntamenti di sport del weekend anche la manifestazione sportiva di ginnastica “Ritmica Oltremare 2024” che al Playhall ha visto lo svolgimento delle gare finali nazionali del campionato Ritmica Europa con la partecipazione di mille atlete provenienti da tutta Italia e la prima edizione del “Memorial Marco Simoncelli" di basket alle palestra di viale Forlimpopoli e viale Portofino.