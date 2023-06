Per #romagnawow oltre 3mila persone in piazza per ammirare le star del web

Partenza col botto per l’esordio di #romagnawow a Cattolica. La rassegna, che toccherà diversi luoghi della Romagna durante tutta l’estate, ha avuto il suo primo appuntamento il 10 e l’11 giugno in piazza Primo Maggio. Oltre 3000 persone hanno partecipato al concerto-evento che ha inaugurato #romagnawow. Sabato 10 giugno protagonisti i ragazzi di Amici: Cricca, Aron e Niveo con la ballerina Rita. L’11 maggio sul palco i DInsiemE, youtuber vere star del web che hanno fatto cantare e ballare il pubblico composto da famiglie e bambini giunti da tutta Italia. Erick e Dominik si sono fermati dopo lo show per incontrare i fan. Più di 1000 bambini sono saliti sul palco per foto, autografi ed abbracci.

“Dopo un tale successo è facile esprimere la massima soddisfazione – commenta Andrea Prada, direttore artistico di #romagnawow – vedere così tante famiglie divertirsi insieme è la migliore energia per affrontare i prossimi appuntamenti. Un grazie sentito a tutto lo staff del Comune di Cattolica”.

"La rassegna #Romagnawow - sottolinea il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - è un progetto di rete attrattivo, che si rivolge al target delle famiglie e sul quale abbiamo ritenuto opportuno continuare a puntare, anche sulla scorta dell'ottimo riscontro dello scorso anno. Musica ed intrattenimento per i più piccoli alla base di una visione di sistema territoriale, patrocinata da VisitRomagna. Il periodo scelto non è stato casuale ed è coinciso con la fine dell'anno scolastico anche per dare la possibilità a genitori o nonni di regalare un weekend ai figli o nipotini".