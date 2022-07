Per "salvare" gli amici ruba la droga dalla Volante della polizia di Stato

Quello che, ai suoi occhi, doveva essere un gesto di altruismo nei confronti degli amici è costato le manette a un foggiano 24enne arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto all'alba di giovedì quando una Volante è intervenuta nei pressi di un bar di Bellariva dove era stata segnalata una lite fra tre ragazzi, uno dei quali armati di coltello. Bloccati, dopo una breve perquisizione è spuntata sia la lama sia una modica quantità di hashish nascosta nel marsupio. Mentre gli agenti erano occupati ad identificare i due soggetti, il 24enne ha approfittato della disattenzione delle divise per entrare nell'auto di pattuglia e prendere la droga per poi fuggire a piedi. Scoperto, è stato inseguito da un agente che ha cercato di bloccarlo nonostante il giovane opponesse una strenua resistenza. Nel parapiglia ad avere la peggio è stato il poliziotto, rimasto contuso e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre il ragazzo è stato ammanettato e portato in Questura. L'agente è stato poi dimesso con una prognosi di 7 giorni mentre il 24enne è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre l'amico armato di coltello è stato denunciato a piede libero per porto di strumenti atti a offendere. Processato venerdì mattina per direttissima, difeso dall'avvocato Federica Rossi il 24enne è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Rimini.