Per sostenere i progetti di immunoterapia dell’IRST arriva il Charity Dinner dello Ior

Dopo la pausa invernale seguente alla scorpacciata di solidarietà dei vari eventi natalizi, che hanno portato alla causa della ricerca scientifica un contributo molto importante affinché un futuro sempre più libero dai tumori diventi una prospettiva concreta più che una teorica speranza, i volontari e gli amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo tornano a tavola per fare la differenza contro il cancro. L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo a partire dalle ore 20 con il “Charity Dinner” della sede IOR di Riccione, che si terrà presso la “Locanda I Girasoli” di Misano Adriatico. La quota di partecipazione all’evento è di 50 euro, per un menù gourmet che prevede come antipasto carciofo stufato, cremoso di sedano rapa e crumble alle noci; main course un tortello di patate su crema di cimette, pomodoro infornato e pane ripassato; per secondo lombetto di vitello glassato al forno con tortino di patate e bietole saltate; e come dessert una delizia al mascarpone con bisquit al caffè. Compreso nel prezzo i vini in abbinamento della Tenuta Santini.

L’intero ricavato di questo evento sarà nuovamente dedicato alla causa della ricerca scientifica che porta al letto del paziente le opportunità di cura più innovative e personalizzate nel più breve tempo possibile. In particolare gli studi prescelti sono quelli sull’immunoterapia, nuova frontiera di cura che sta dando grandi risultati su vari tipi di tumore sul cui trattamento per anni non c’erano stati progressi significativi: patologie come neoplasia polmonare, melanoma in fase avanzata, leucemia che hanno visto le loro prospettive di sopravvivenza aumentare significativamente. Da questo punto di vista è previsto nel corso della serata l’intervento della dott.ssa Caterina Gianni, oncologa del Gruppo di Patologia della Mammella presso l’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola, che illustrerà i progressi fatti dalla ricerca negli ultimi anni, con un focus particolare sul carcinoma del seno.

"Con trattamenti sempre più personalizzati e programmi di screening che garantiscono diagnosi sempre più precoci i tassi di sopravvivenza per le pazienti che ricevono questo tipo di diagnosi sono arrivati a sfiorare il 90% - spiega il Direttore IOR, Fabrizio Miserocchi – il risultato probabilmente più eclatante ottenuto dalla ricerca se consideriamo a che punto eravamo anche solo due decadi fa. Ciononostante occorre fare ancora molto affinché quel 10% per cui ancora oggi è difficile trovare cure efficaci non venga lasciato indietro. Per questo è fondamentale che ognuno faccia la propria parte affinché la ricerca non rallenti: ed è un po’ questo il senso degli eventi che proponiamo sul territorio. Insieme, partecipando attivamente e convintamente a queste cene, non facciamo solamente raccolta fondi a favore di chi conduce ogni giorno la propria battaglia contro il cancro all’interno dei laboratori: condividiamo un percorso che ha un obiettivo nell’interesse di tutti, ovvero quello di un futuro sempre più libero dal cancro, che deve trasformarsi dall’essere una pura e semplice speranza a diventare una prospettiva concreta. Gli eventi che proponiamo sul territorio della Romagna sono sempre molto sentiti e partecipati: in questo senso la sede di Riccione ha una grande e consolidata tradizione, basti pensare alla recente “Cena per la Vita” di San Giovanni in Marignano che ha fatto sedere a tavola ben 220 persone. Speriamo vivamente che la cittadinanza faccia sentire ancora una volta la sua sensibilità: un futuro sempre più libero dal cancro, d’altronde, è nell’interesse di tutti".