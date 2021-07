Per spegnere l'incendio intossicano i clienti di un hotel, 3 persone di cui 2 bambine in ospedale

Tanta paura nel pomeriggio di mercoledì quando, in un hotel di Rivazzura, tre persone tra cui due bambine di 3 e 5 anni hanno iniziato improvvisamente a sentirsi male. Irritazione agli occhi e alla gola e conati di vomito hanno fatto scattare l'allarme verso le 16.30 e, sul posto, sono accorse due ambulanze e l'auto medicalizzata. In un primo momento le cause dell'intossicazione non sono state trovate ed è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno iniziato ad indagare sull'accaduto. Mentre le tre persone sono state portate in pronto soccorso per gli accertamenti è emerso che in una struttura ricettiva a fianco di quella interessata era scoppiato un incendio al motore esterno di un condizionatore. I titolari, accorsi per spegnerlo, avevano utilizzato gli estintori a polvere e a causa del vento il contenuto si era trasformato in una nuvola finita nel giardino dell'altra struttura ricettiva provocando così i malesseri. I tre intossicati, comunque, non sarebbero in pericolo di vita e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per approfondire eventuali responsabilità.