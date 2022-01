Per un tampone "fantasma" finisce in quarantena a sua insaputa

Un vero e proprio calvario quello che si è ritrovato a dover affrontare un avvocato 50enne del foro di Rimini che, a sua insaputa, si è visto revocare il Green pass e finire in quarantena per un tampone anti-covid che però non aveva mai fatto. Tutto è iniziato nella giornata di venerdì quando, guardando casualmente il proprio fascicolo sanitario elettronico, il professionista ha notato che il giorno prima in una farmacia del riminese avrebbe eseguito un test per il Coronavirus e che il risultato era positivo. Il 50enne è letteralmente caduto dalle nuvole anche perchè, dopo qualche ora, il certificato sul sito era sparito. Volendoci vedere chiaro, il professionista ha così contattato la farmacia dove è stato eseguito il test e alla quale diversi mesi fa si era rivolto per eseguire un controllo analogo risultato all'epoca negativo. Dalla farmacia si erano scusati, adducendo problemi col sistema informatico, spiegando allo stesso tempo di aver provveduto ad annullare la segnalazione di positività. Peccato che, via posta elettronica, nella giornata di sabato al legale è arrivata una mail dell'Ausl che lo informava della sua positività al Covid e dell'obbligo di entrare in isolamento. Una procedura andata avanti automaticamente, nonostante l'ammissione dell'errore da parte della farmacia, che allo stesso tempo ha di fatto annullato il Green pass del 50enne impedendogli anche di poter uscire di casa in tranquillità e senza incorrere in eventuali sanzioni. Solo nella giornata di lunedì, dopo uno scambio di mail e di pec, il provvedimento di isolamento è stato revocato peccato che poche ore dopo il ricevimento della notifica alla casella di posta elettronica è arrivato un messaggio in cui veniva nuovamente notificato l'isolamento per la positività al Covid rendendo quindi nulla nulla la procedura che adesso con tutta probabilità dovrà essere rifatta da capo.