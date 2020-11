Percorso naturalistico del Conca: via ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Sono in corso lavori di manutenzione lungo il percorso naturalistico del Conca, a Misano. L’intervento riguarda la pulizia degli argini, con lavori di sfalcio e pulizia delle aree fluviali adiacenti al Conca, dove è presente il sentiero naturalistico, ad opera della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna.

Il Comune di Misano sta invece intervenendo per la messa in sicurezza di un tratto di pista, in località Pagoda al confine con San Clemente, eroso dal fiume e che sarà ripristinato e messo in sicurezza. "Il percorso naturalistico è un patrimonio del territorio – afferma Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente – e l’Amministrazione pone molta attenzione alla sua fruibilità in sicurezza. In questo momento ciò assume ulteriore valore, poiché consente a tante persone di muoversi all’aria aperta ed ovviare alle limitazioni che la pandemia sta purtroppo penalizzando l’attività sportiva".