Perde il controllo dell'auto e provoca un incidente, ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, durante il fine settimana, hanno svolto dei servizi di controllo del territorio a largo raggio mettendo in campo un ampio dispositivo di pattuglie. L’attività è stata condotta nell’intero territorio della Valmarecchia ed è stata finalizzata al controllo dei flussi del traffico lungo le principali arterie cittadine al fine di contrastare i reati di tipo predatorio, il consumo e lo spaccio di droghe, nonché prevenire i fenomeni connessi alle cosiddette “Stragi del sabato sera” in materia di sicurezza stradale causate dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche, sottoponendo ad alcoltest taluni automobilisti.

Complessivamente sono stati predisposti diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 118 persone, controllati 97 veicoli ed elevate 10 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento rilevanti ai fini della sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 9 esercizi pubblici.

Durante i servizi due le persone denunciate in stato di libertà: una per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre l’altra per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa.

Un 45enne è stato deferito da una pattuglia della Radiomobile di Novafeltria per guida in stato di ebrezza alcolica poiché, dopo aver perso autonomamente il controllo dell’auto in una località di Talamello e finito la corsa impattando contro un’altra vettura, è emerso che lo stesso avrebbe guidato con un tasso alcolico pari a 1,74 grammi/litro, ben al di sopra del consentito. È scattato quindi il ritiro immediato della patente di guida.

Un 33enne è stato accusato di aver venduto parti del suo ciclomotore Piaggio, in atto sottoposto a sequestro in attesa di confisca poiché a suo tempo sorpreso dai militari della Stazione dei Carabinieri di Novafeltria alla guida del citato ciclomotore senza essere in possesso della relativa patente di guida e del quale ne aveva la custodia temporanea.

Sono state, inoltre, 2 le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria in evidente stato di ebbrezza tale da indurre fastidio nei passanti.

In materia di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, nel corso del fine settimana i militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura quale presunto assuntore di sostanze stupefacenti un 23enne residente nel cesenate che, controllato a bordo della sua auto in una località di San Leo da una pattuglia del Radiomobile, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.