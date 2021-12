Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: positivo ad alcol e stupefacenti

Continuano i controlli in tutta la Valmarecchia da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Novafeltria chiamati non solo a far rispettare le norme in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus, ma anche a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono stati eseguiti svariati controlli da parte dei militari che hanno perlustrato ad ampio raggio tutta la Valmarecchia puntando l’attenzione alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale.

Numerosi sono stati i controlli eseguiti alla circolazione stradale, con molteplici posti di controllo, in contemporanea su entrambi i sensi di marcia, per poter filtrare efficacemente i veicoli ed individuare più facilmente persone sospette. Gli equipaggi dell’Arma, in totale, hanno proceduto al controllo di 47 veicoli ed alla identificazione di oltre 98 persone, ispezionato 18 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme di contenimento del covid-19.

Un 30enne di Novafeltria, che si è schiantato contro un albero, è risultato essere alla guida dell’auto in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcol. Per tale motivo è stato denunciato e la patente gli è stata ritirata.

I militari hanno proceduto anche nei confronti di un 44enne di Montecopiolo che durante la notte fuori da un esercizio pubblico, in evidente stato di ubriachezza, ha importunato i passanti, venendo è stato sanzionato per “ubriachezza”. Nei guai anche un 52enne di Novafeltria sanzionato in via amministrativa per guida in stato di ebrezza alcolica. Al soggetto è stata ritirata la patente di guida con la decurtazione di 10 punti sulla stessa.

Tali servizi straordinari di controllo del territorio, diretti ad assicurare maggiori standard nella prevenzione e nella repressione dei reati al fine di soddisfare la richiesta di sicurezza, nonché contrastare fenomeni di criminalità diffusa, proseguiranno anche nelle prossime settimane.